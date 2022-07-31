Это будет шоу от имени Украины: каким будет Евровидение-2023 в Великобритании

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал об организации Евровидения-2023 и переговорах с Netflix.
Мы провели переговоры с Европейским языковым союзом относительно решения вопроса, где будет проводиться Евровидение.
Также были проведены дополнительные консультации относительно того, возможно ли провести Евровидение в Украине или в одной из соседних стран. К сожалению, по техническим и финансовым причинам оказалось, что это маловероятно.
Поэтому мы провели переговоры с Британским правительством и BBC и договорились вместе с Европейским языковым союзом, что украинские нарративы будут неотделимой частью Евровидения-2023.
Украинское знамя, видео украинских городов, украинские ведущие, украинская креативная группа станут неотъемлемой частью шоу в Великобритании.
Украинское знамя, видео украинских городов, украинские ведущие, украинская креативная группа станут неотъемлемой частью шоу в Великобритании.
Британцы тоже согласны, что это будет шоу от имени Украины. Поэтому мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество.
У BBC достаточно опыта и желания для того, чтобы представить Украину в как можно большем формате. И уже сейчас объявлен конкурс для выбора города, где будет проводиться Евровидение.
Мне приятно, что с начала полномасштабной войны после переговоров с менеджером по публичным коммуникациям Netflix, сервис отозвался на, по меньшей мере, три наших предложения.
Netflix ограничил свое присутствие в России, а вместо этого увеличил количество субтитрированных и дублированных фильмов и сериалов на украинском языке.
Однако столь же важно, что сервис вместе с House of Europe создал возможности для украинских кинематографистов продолжать свою деятельность с помощью стипендий. Детальнее можно узнать как на сайте House of Europe и Netflix.
Однако мы продолжаем подчеркивать необходимость коллаборации с ведущими западными культурными институтами.
Так, например, 28 июля начал свой тур Ukrainian Freedom Orchestra – это совместный проект Метрополитен-опера, Варшавской оперы и украинских музыкантов.
Такие проекты выводят наш культурный продукт на новый уровень, а такое сотрудничество позволяет в голос заявить о себе на весь мир.
Такие проекты выводят наш культурный продукт на новый уровень, а такое сотрудничество позволяет в голос заявить о себе на весь мир.
Чрезвычайно важным культурным посланием является и национальная одежда украинцев. Читай, как вышиванка стала мировым символом свободы.
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