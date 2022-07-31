Это будет шоу от имени Украины: каким будет Евровидение-2023 в Великобритании

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко рассказал об организации Евровидения-2023 и переговорах с Netflix.

Мы провели переговоры с Европейским языковым союзом относительно решения вопроса, где будет проводиться Евровидение.

Также были проведены дополнительные консультации относительно того, возможно ли провести Евровидение в Украине или в одной из соседних стран. К сожалению, по техническим и финансовым причинам оказалось, что это маловероятно.

Поэтому мы провели переговоры с Британским правительством и BBC и договорились вместе с Европейским языковым союзом, что украинские нарративы будут неотделимой частью Евровидения-2023.

Украинское знамя, видео украинских городов, украинские ведущие, украинская креативная группа станут неотъемлемой частью шоу в Великобритании.

Британцы тоже согласны, что это будет шоу от имени Украины. Поэтому мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество.

У BBC достаточно опыта и желания для того, чтобы представить Украину в как можно большем формате. И уже сейчас объявлен конкурс для выбора города, где будет проводиться Евровидение.

О сотрудничестве с Netflix

Мне приятно, что с начала полномасштабной войны после переговоров с менеджером по публичным коммуникациям Netflix, сервис отозвался на, по меньшей мере, три наших предложения.

Netflix ограничил свое присутствие в России, а вместо этого увеличил количество субтитрированных и дублированных фильмов и сериалов на украинском языке.

Однако столь же важно, что сервис вместе с House of Europe создал возможности для украинских кинематографистов продолжать свою деятельность с помощью стипендий. Детальнее можно узнать как на сайте House of Europe и Netflix.

О коллаборациях с западными культурными институтами

Однако мы продолжаем подчеркивать необходимость коллаборации с ведущими западными культурными институтами.

Так, например, 28 июля начал свой тур Ukrainian Freedom Orchestra – это совместный проект Метрополитен-опера, Варшавской оперы и украинских музыкантов.

Такие проекты выводят наш культурный продукт на новый уровень, а такое сотрудничество позволяет в голос заявить о себе на весь мир.

Чрезвычайно важным культурным посланием является и национальная одежда украинцев. Читай, как вышиванка стала мировым символом свободы.

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