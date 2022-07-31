Шоу від імені України: яким буде Євробачення-2023 у Великій Британії

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про організацію Євробачення-2023 та переговори з Netflix.

Ми здійснили перемовини з Європейською мовною спілкою стосовно розв’язання питання, де буде проводитись Євробачення.

Також було здійснено додаткові консультації щодо того, чи можливо провести Євробачення в Україні або в одній з сусідніх країн. На жаль, з технічних та фінансових причин виявилося, що це малоймовірно.

Тому ми провели перемовини з британським урядом та BBC й домовилися разом з Європейською мовною спілкою, що українські наративи будуть невіддільною частиною Євробачення-2023.

Український прапор, відео українських міст, українські ведучі, українська креативна група стануть невід’ємною частиною шоу у Великій Британії.

Британці теж погоджуються, що це буде шоу від імені України. Тому ми розраховуємо на плідну співпрацю.

У BBC достатньо досвіду і бажання для того, щоб представити Україну у якомога більшому форматі. І вже зараз оголошено конкурс для вибору міста, де буде проводитись Євробачення.

Про співпрацю з Netflix

Мені приємно, що від початку повномасштабної війни після перемовин з менеджером з публічних комунікацій Netflix та сервіс відгукнувся на, щонайменше, три наші пропозиції.

Netflix обмежив свою присутність в Росії, а натомість збільшив кількість субтитрованих та дубльованих фільмів і серіалів українською мовою.

Проте так само важливо, що сервіс разом з House of Europe створив можливості для українських кінематографістів продовжувати свою діяльність за допомогою стипендій. Детальніше може дізнатись як на сайті House of Europe та Netflix.

Про колаборації із західними культурними інституціями

Однак ми продовжуємо наголошувати на необхідності колаборації з провідними західними культурними інституціями.

Так, наприклад, 28 липня розпочав свій тур Ukrainian Freedom Orchestra – це спільний проект Метрополітен-опера, Варшавської опери та українських музикантів.

Такі проекти виводять наш культурний продукт на новий рівень, а така співпраця дає можливість в голос заявити про себе на весь світ.

Надзвичайно важливим культурним посланням є й національний одяг українців. Читай, як вишиванка стала світовим символом свободи.

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