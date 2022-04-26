Годовщина аварии на ЧАЭС и как Путин пытался разыграть “ядерную карту” во время войны в Украине

В отличие от россиян, мы знаем нашу историю и помним о каждой трагедии, чтим погибших и стараемся учиться на ошибках.

Но граждане России, наверное, прогуливают уроки истории или изучают ее через призму искаженной реальности. Иначе нельзя объяснить то, почему в 21-м веке войска Российской Федерации угрожают безопасности атомных станций и стреляют по ядерным реакторам.

Чернобыльская трагедия

26 апреля 1986 года жителей Припяти Киевской области разбудил взрыв, и наверняка каждый украинец знает тот страшный разговор.

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— Что там у вас горит?

— Взрыв… на главном корпусе… между третьим и четвертым блоком.

— А там люди есть?

— Да.

— Поднимай наш склад.

— Поднимаю. Начальника поднял.

— Всех. Всех. Весь состав, офицерский корпус поднимай!

Произошло разрушение реактора четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции и сильнейший выброс радиации, который забрал жизни тысячи человек.

Жителей Припяти эвакуировали. За два дня смогли вывезти 45 тысяч человек, единицы остались жить там.

Между тем власти СССР скрывали самую большую техногенную катастрофу, как могли. 28 апреля в одной из газет было написано несколько сухих строк внизу страницы о том, что на ЧАЭС произошел взрыв, последствия ликвидируются. О серьезности ситуации умолчали.

Однако радиация разлетается с моментальной скоростью, и уже через день высокий уровень загрязнения был зафиксирован в Швеции. Представьте: загрязнение распространилось на более чем 2,5 тыс. км. Эта страшная трагедия затронула страны Европы, Беларусь, Россию и даже восточную часть США.

Находившиеся вблизи реактора работники ЧАЭС, пожарные, которые первыми тушили огонь, умерли почти сразу. А тысячи других людей умерли от рака: кто-то раньше, а кто-то позже.

Вполне вероятно, что “эпидемия” рака, которая происходит в настоящее время, началась именно после трагедии на ЧАЭС. Возможно, если бы не она, мы бы знали о единичных случаях этой болезни.

Сосновый бор вокруг ЧАЭС превратился в Рыжий лес, а Припять и ее окрестности — в город-призрак, зону отчуждения.

Много лет спустя на месте трагедии проводят исследования, снимают фильмы и сериалы о самой большой техногенной катастрофе мира, но стопроцентной правды мы до сих пор не знаем.

ЧАЭС во время нападения России

Мы видим, что Россия продолжает тактику СССР — умалчивание. В России искажают реальность и пропагандируют свою “правду”. Но даже это не дает логического объяснения, почему 36 лет спустя российские военные решили силой захватить территорию ядерного объекта.

Уровень радиации в Чернобыле через 30 лет после аварии стабилизировался, хотя работники зоны отчуждения хорошо знают, что “грязные” участки остаются даже сейчас. Между тем, российские военные решили устроить сафари по зоне отчуждения и подняли радиационную пыль тяжелой техникой.

“Свежий” воздух поразил самих же оккупантов.

Рыли окопы в Рыжем лесу — можно сказать вырыли себе дорогу на тот свет, ведь получили большую дозу радиации.

Захватчики более трех недель держали станцию в оккупации. Они перебивали электроснабжение на ЧАЭС, держали в заложниках работников станции, создавая угрозу новой катастрофы. Российские военные разрушали кабинеты и уничтожили архивы.

Обстрел Запорожской АЭС

Однако не только Чернобылем пугают мир оккупанты. Украинцы и весь разумный мир содрогнулись, когда российские военные начали обстреливать Запорожскую АЭС и там тоже произошел пожар.

Напомним, это крупнейшая атомная станция в Европе, масштабы катастрофы могли бы быть больше чернобыльских.

К счастью, загорелся учебно-тренировочный корпус, пожар не затронул энергоблоки и реакторы. Похоже, что российские военные не имеют представления о последствиях выбросов радиации и не понимают, что в случае аварии их бы задело в первую очередь.

К тому же радиационное облако не обошло бы стороной жителей “великой” России и ее партнера по преступлениям — Беларуси.

Ни одна страна не обстреливала атомные станции раньше. Это делает только Россия, страна-террорист.

С 4 марта Запорожская АЭС и Энергодар временно захвачены российскими военными.

Южноукраинская АЭС

А вот Южноукраинская АЭС (Николаевская обл.) стала объектом, безопасности которому угрожали российские крылатые ракеты.

— 16 апреля 2022 над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные вероятно с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями — ядерной катастрофой, была высокой, — сообщили в Энергоатоме.

Ракеты над Хмельницкой АЭС

Сколько ни говори россиянам о техногенной катастрофе, они в своих зомбоящиках видят другую реальность, поэтому до сих пор не понимают — если попадут в блок АЭС, то радиация их не помилует.

Утром 25 апреля две крылатые ракеты пролетели в критической близости от Хмельницкой АЭС. Об этом сообщил Энергоатом в своем Telegram.

— Сегодня, 25 апреля 2022 года, в 08:10 над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две крылатые ракеты, выпущенные российскими военными, предположительно в сторону городов Ровно или Здолбунов, — говорится в сообщении.

Мы не можем знать наверняка, Россия только угрожает и шантажирует или адекватность главы Кремля действительно пора поставить под сомнение, а российские военные готовы нанести удар по любой АЭС, несмотря на последствия для всей Европы.

Но точно можно утверждать, что Россия каждый день подтверждает статус страны-террориста.

Угрожая украинским атомным станциям, она угрожает всему миру.

Оккупация Чернобыльской АЭС, прицельные выстрелы по Запорожской АЭС и ракеты на Хмельницкой. Что это, если не ядерный терроризм?

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