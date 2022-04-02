Господи, спасибо вам, мальчики! Как ВСУ встречали в освобожденном селе Харьковской области

ВСУ освободили село Малая Рогань в близком пригороде Харькова. Российская армия занимала его почти с самого начала полномасштабной войны.

Местные жители рассказывают: войска освободителей оккупировали село 6 марта, а операция по зачистке российских военных началась только 25-го. Двадцать дней жители Малой Рогани жили рядом с врагом.

Одна из местных жительниц рассказывает: около села россияне обустроили ударные позиции, и из них били по Харькову.

— В полях стояли пушки, били по Харькову — индустриальные районы Горизонт, ХТЗ.

Днем 60-70 обстрелов, и бьют, и бьют! У нас все шаталось, голова уже квадратная.

Когда в селе снова появились украинские флаги, местные жители встречали их со слезами на глазах. Что оставил после себя оккупант в Малой Рогане и удалось ли украинским военным захватить трофейные танки — узнай в сюжете.

Напомним, накануне ВСУ освободили от российских оккупантов около 30 населенных пунктов в Киевской и Черниговской областях. Еще 11 на Херсонщине, 4 – в Харьковской области и все оккупированные города в Сумской области, кроме Конотопа.

В 50 украинских селах и городках развевается родной желто-синий флаг.