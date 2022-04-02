Боже, дякую вам, хлопчики! Як зустрічали ЗСУ у звільненому селі на Харківщині

ЗСУ звільнили село Мала Рогань у близькому передмісті Харкова. Російська армія займала його майже від початку повномасштабної війни.

Місцеві мешканці розповідають: війська “визволителів” окупували село 6 березня, а операція з зачистки російських військових розпочалася тільки 25-го. Тож двадцять днів мешканці Малої Рогані жили поруч із ворогом.

Одна з місцевих мешканок розповідає: біля села росіяни облаштували ударні позиції, і з них гатили по Харкову.

— У полях стояли пушки, гатили по Харкову — індустріальні райони Горизонт, ХТЗ.

Удень 60-70 обстрілів, і це вони гатять і гатять! У нас все хиталося, голова вже квадратна.

Коли українські прапори замайоріли в селі, місцеві мешканці зустрічали їх зі сльозами на очах. Що лишив по собі окупант в Малій Рогані та чи вдалося українським військовим захопити трофейні танки — дізнайся в сюжеті.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ звільнили від російських окупантів майже 30 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Ще 11 на Херсонщині, 4 — на Харківщині та усі окуповані міста Сумщини, окрім Конотопа.

У 50 українських селах та містечках замайорів наш рідний синьо-жовтий стяг.