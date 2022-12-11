Громкий скандал в киевской больнице: почему медики не получают зарплату

Персонал Киевской больницы скорой помощи жалуется, ведь почти второй месяц там не выдают заработную плату.

Но если раньше платили хотя бы частями, за октябрь врачи и медсестры получили всего четверть зарплаты.

И такая же история у всех. Задерживают зарплату врачам, медсестрам, санитаркам. Проблема не нова, говорят работники, тянется еще с прошлого года.

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Но весной и летом деньги приходили, хоть и частями. Последние два месяца получают только доплату от города.

Нам бросают тысячу, две, 500, 600 гривен. Мы уже запутались, за что нам платили, за что не платили. Жить за эти деньги нереально, – рассказала журналистам медсестра заведения Анжелика Петренко.

Как решить ситуацию с задолженностью в больнице скорой, должны рассмотреть и комиссии Киевсовета.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как врачи спасли жизнь девочки после взрыва.