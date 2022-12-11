Гучний скандал у київській лікарні: чому медики не отримують зарплату

Персонал Київської лікарні швидкої допомоги скаржиться, адже майже другий місяць їм не видають заробітну плату.

Але якщо раніше платили хоча б частинами, за жовтень лікарі та медсестри отримали лише чверть зарплати.

І така сама історія в усіх. Боргують зарплату лікарям, медсестрам, санітаркам. Проблема не нова, кажуть працівники, тягнеться ще з минулого року.

Зараз також дивляться

Але навесні та влітку гроші приходили, хоч і частинами. Останні два місяці отримують лише доплату від міста.

Нам кидають тисячу, дві, 500, 600 гривень. Ми вже заплуталися за що нам платили, за що не платили. Жити за ці гроші нереально, — розповіла журналістам медична сестра закладу Анжеліка Петренко.

Як розв’язати ситуацію із заборгованістю у лікарні швидкої, мають розглянути й на комісії Київради.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як лікарі врятували життя дівчинки після вибуху.