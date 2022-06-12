Имели свой дом, а теперь вынуждены обустраивать для себя палатки. Как живут жители Ирпеня

Почти тысяча зданий в Ирпене разрушена до основания. Еще три тысячи домов непригодны для эксплуатации. Тысячи людей остались без жилья.

Но, несмотря ни на что, жители возвращаются и начинают отстраивать город. Живут во временных домах.

Уже месяц 120 жителей Ирпеня живут в палатках или в неработающем санатории Дубки.

Нина Алексеевна — жительница Ирпеня, что нашла временное жилье в санатории, — с первого дня возвращения в город взялась за активную деятельность в модульном городке. В частности, женщина помогает расселять людей.

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Помогла Нина Алексеевна и Хайаму, он жил в Ирпене с женой и тремя детьми. Сейчас живет в палатке, семью вывез в безопасное место. Сейчас мужчина в поиске работы, из одежды у него есть только спортивный костюм, в котором эвакуировался, когда в городе уже были оккупанты, и то, что привезли волонтеры. Дом Хайама полностью разрушен.

Семья Любченко тоже осталась без жилья. Их квартира на четвертом этаже полностью уничтожена. Троих детей отвезли к родственникам, сами вернулись в город.

Сколько жители Ирпеня будут так жить — не знают. Поэтому люди обустраивают свой модульный городок. Несмотря на все, мечтают поскорее собраться со всей семьей за столом.

Раньше мы рассказывали, что происходит в Запорожской области. В некоторых населенных пунктах люди живут без водоснабжения и с перебоями электричества.

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