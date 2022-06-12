Мали власний дім, а тепер змушені облаштовувати для себе намети. Як живуть мешканці Ірпеня

Майже тисяча будівель в Ірпені зруйнована вщент. Ще три тисячі будинків непридатні для експлуатації. Тисячі людей залишились без житла.

Та попри все, мешканці повертаються і починають відбудовувати місто. Живуть у тимчасових помешканнях.

Вже місяць 120 жителів Ірпеня живуть в наметах або в санаторії Дубки, що не працює.

Ніна Олексіївна — жителька Ірпеня, що знайшла прихисток в санаторії, — з першого дня повернення до міста взялася за активну діяльність у модульному містечку. Зокрема жінка допомагає розселяти людей.

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Допомогла Ніна Олексіївна й Хайаму, він жив в Ірпені з дружиною та трьома дітьми. Нині живе у наметі, родину вивіз у безпечне місце. Зараз чоловік у пошуку роботи, з одягу має тільки спортивний костюм, в якому евакуювався, коли в місті вже були окупанти, та те, що привезли волонтери. Будинок Хайама повністю зруйнований.

Родина Любченків теж залишилася без житла. Їхня квартира на четвертому поверсі повністю розтрощена. Трьох дітей відвезли до родичів, самі повернулися до міста.

Скільки мешканці Ірпеня так житимуть – не знають. Тож люди облаштовують своє модульне містечко. Попри все, мріють чимскоріше зібратися з усією родиною за столом.

Раніше ми розповідали, що відбувається в Запорізькій області. В деяких населених пунктах люди живуть без водопостачання та з перебоями електрики.

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