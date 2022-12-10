Оккупанты заминировали даже детские коляски — как проходят пиротехнические работы в Херсонской области

Когда российские военные покидали Херсон и часть области, они заминировали многие объекты. Разминирование территории происходит до сих пор.

Руководитель направления разминирования Херсон Роман Рогатинский рассказал Яне Брензей, что происходит в Херсонской области и что заминировали россияне.

По его словам, первоочередной задачей является разминирование критической инфраструктуры, линий электропередач, водных сетей и газопроводов, автомобильных дорог и населенных пунктов Херсонской области.

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По пиротехническим расчетам ГСЧС Украины, в Херсонской области произведено разминирование 800 га территории.

Из них 200 км дорог, 20 км линий электропередач, значительное количество газопроводов и водных скважин и сетей, — сообщил он.

Роман Рогатинский рассказал, что сейчас разминированием занимается 106 человек, и руководство ГСЧС принимает все меры по укомплектованию дополнительных отделений пиротехников, закупаются новые автомобили.

Херсонская область аграрная и засорена большим количеством кассетных боеприпасов, поэтому не помешала бы специальная техника, которая помогает в разминировании.

— Оккупанты пренебрегают всеми нормами морали и правилами ведения войны, Женевскими конвенциями.

Они минируют все, что могут: квартиры, дома, бытовые вещи, термочашки, мебель и даже детские игрушки и коляски, — рассказал Рогатинский.

Национальная полиция помогает в обследовании квартир, подвальных помещений и домов, чтобы выявить минирование.

Он отметил, что без острой необходимости не стоит возвращаться туда, где еще ведутся активные боевые действия. Но если все же нужно приехать, то стоит быть очень осторожным, не посещать леса, поля, съезды на грунтовые дороги, обочины, не игнорировать указания саперов и сотрудников полиции.

Оккупанты продолжают терроризировать население Украины. Ранее мы рассказывали о новой атаке дронов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

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