Новая атака дронов. Пострадали Одесская, Николаевская и Херсонская области

Этой ночью Россия вновь атаковала Юг Украины иранскими дронами Shahed-136/131.

10 из 15 дронов удалось уничтожить, — сообщает Командование Воздушных сил.

Подразделениями воздушного командования “Юг” Воздушных Сил ВС Украины сбито десять вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук отметил, что в области был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть разрушения, сейчас идет спасательная операция.

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Фото: Виталий Кличко