Нова атака дронів. Постраждали Одещина, Миколаївщина та Херсонщина

Цієї ночі Росія знов атакувала Південь України іранськими дронами Shahed-136/131.

10 з 15 дронів вдалося знищити, — повідомляє Командування Повітряних сил.

Підрозділами повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України збито десять ворожих дронів-камікадзе над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями.

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що в області було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Є руйнування, наразі триває рятувальна операція.

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Інформації про постраждалих внаслідок удару наразі немає.

Щодня на фото ми бачимо наших захисників і захисниць. Попри втому їхні очі сяють впевненістю — у перемозі, у правоті, у кожному своєму русі й тому, що завдяки саме ним карта бойових дій очиститься від окупантів.

За ситуацією на фронті слідкуй на карті бойових дій.

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Фото: Віталій Кличко