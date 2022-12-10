Актуальна карта бойових дій в Україні 10 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Щодня на фото ми бачимо наших захисників і захисниць. Попри втому їхні очі сяють впевненістю — у перемозі, у правоті, у кожному своєму русі й тому, що завдяки саме ним карта бойових дій очиститься від окупантів.

Однак що лишається за кадром? Біль, виснаження, незліченна кількість крові своїх побратимів, з якими довелось попрощатись назавжди. Звучить не надто поетично, але принаймні правдиво.

Та попри все українські воїни не лише відстоюють кожен населений пункт цього світу, але й відвойовують свої рідні міста та села. Часом ціною власного життя, але задля майбутнього інших. Тож і нам не варто зважати на ті речі, які можуть засмутити у буденному житті, а ліпше пригадати, що ми можемо зробити для наших захисників і зробити один простий крок.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує плани країни-аресора:

Кремль, ймовірно, не відмовився від своїх максималістських цілей в Україні, незважаючи на коментарі Дмитра Пєскова щодо територіальних цілей Росії загарбати лише чотири українські області.

Крім того, експерти зазначають, що навмисно непослідовні повідомлення Кремля є частиною постійної інформаційної операції, спрямованої на те, щоб ввести Захід в оману та підштовхнути Київ до переговорів і пропонувати превентивні поступки.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних та дев’ять авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку окремі підрозділи противника знаходяться у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Мінометного обстрілу зазнав населений пункт Ходине Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області, Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

Читати на тему Зруйновані та понівечені кількадесять будинків — росіяни продовжують підступні обстріли Запоріжжя Розповідаємо про наслідки обстрілу Новотавричеського та Купріянівки.

На Бахмутському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них — Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли по районах Авдіївки, Бердичів, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали вогневого впливу по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що поряд з лінією зіткнення. Знову артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни.

Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Війна триває понад дев’ять місяців, через що страждає не тільки Україна. Наслідки дій російської армії відчуває на собі увесь світ. Володимир Зеленський розповів про українську формулу миру на TRT World Forum 2022, що відбувався у Стамбулі.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: Getty Images