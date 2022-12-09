Україна

Зруйновані та понівечені кількадесять будинків — росіяни продовжують підступні обстріли Запоріжжя

Андрій Почтєв 09 Грудня 2022, 07:00
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0:02:21
нікопольський район
13 годин повітряної тривоги. Як минула ніч у Нікопольському районі під ракетним прицілом
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