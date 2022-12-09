Зруйновані та понівечені кількадесять будинків — росіяни продовжують підступні обстріли Запоріжжя

Російські військові продовжують тероризувати й обстрілювати мирних українців. Окупанти завдали ударів по домівках мирних людей на околиці Запоріжжя.

Напередодні вони обстріляли села, розташовані по сусідству. В обох окупанти знищили три будинки та кількадесят пошкодили.

Лише дивом, минулося без жертв, хоча кількох людей таки поранило.

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Людмила мешкає неподалік знищеного будинку, каже, вибух був потужний, стався він просто посеред ночі. Вранці вони взялися лагодити побитий будинок — плівкою та фанерою забили вікно, також затягнули шифер.

Тієї ночі в оселі був лише один чоловік, йому диво вдалося вижити. Очевидці кажуть: перед влучанням над ними пролетіло ще кілька ракет.

Мешканці селища Новотавричеське зараз лагодять свої пошкоджені будівлі. У сусідній Купріянівці російська ракета знищила два будинки й пошкодила ще з десяток. Троє людей отримали поранення.

Жахливі історії про російську жорстокість розповідають мешканці звільнених населених пунктів. Раніше ми розповідали історії з деокупованого Високопілля.

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