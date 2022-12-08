За півгодини впало 35 снарядів! Історії жителів Високопілля про окупацію

Російські окупанти прийшли на українську землю, щоб винищити нашу культуру та народ. Історії, які розповідають жителі нещодавно деокупованих населених пунктів, підтверджують це.

На Херсонщині триває ексгумація тіл цивільних, які загинули під час окупації області російськими військовими. У селищі Високопілля теж працюють судмедексперти та прокурори. Населений пункт був в окупації з червня, а 4 вересня над ним знову замайорів український прапор.

Високопілля зруйноване майже вщент, там нині залишилось 270 жителів.

Росіяни закатовували та вбивали цвіт української нації. Одним із них був Сергій Пигида: у 2019 році чоловік здобув відзнаку у номінації Вчитель року. Зараз його дружина Таміла плаче над ексгумованим тілом та каже: таких людей, як її чоловік — дуже мало.

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Того дня на Високопілля за півгодини впало 35 снарядів, згадує місцева жителька. Усього на місцевому кладовищі поховано 20 жителів Високопілля: усі вони стали жертвами “русского міра”.

Тим часом військові прокурори вже відкрили понад 400 справ проти російських воєнних злочинців, які вбивали та катували людей на Херсонщині.

Українські військові ж уже готують котел для росіян: читай, про що йдеться та коли чекати гарних звісток з-під Херсона.

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