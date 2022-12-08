За полчаса упало 35 снарядов! Истории жителей Высокополья об оккупации

Российские оккупанты пришли на украинскую землю, чтобы истребить нашу культуру и народ. Истории, которые рассказывают жители недавно деоккупированных населенных пунктов, подтверждают это.

В Херсонской области продолжается эксгумация тел гражданских, погибших во время оккупации области российскими военными. В поселке Высокополье тоже работают судмедэксперты и прокуроры. Населенный пункт был в оккупации с июня, а 4 сентября над ним снова появился украинский флаг.

Высокополье разрушено почти дотла, там сейчас осталось 270 жителей.

Россияне пытали и убивали цвет украинской нации. Одним из них был Сергей Пигида: в 2019 году мужчина получил награду в номинации Учитель года. Сейчас его жена Тамила плачет над эксгумированным телом и говорит: таких людей, как ее муж — очень мало.

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В тот день на Высокополье за полчаса упало 35 снарядов, вспоминает местная жительница. Всего на местном кладбище похоронено 20 жителей Высокополья: все они стали жертвами “русского мира”.

Между тем, военные прокуроры уже открыли более 400 дел против российских военных преступников, которые убивали и пытали людей в Херсонской области.

Украинские военные уже готовят котел для россиян: читай, о чем идет речь и когда ждать хороших известий из-под Херсона.

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