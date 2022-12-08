За полчаса упало 35 снарядов! Истории жителей Высокополья об оккупации

Украина

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Ярослава Марущенко 08 декабря 2022, 07:00

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Актуальная карта боевых действий в Украине 8 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:20
журналист попал под обстрел
Съемочная группа ICTV попала под обстрел — последствия атаки оккупантов
0:03:40
реабілітація військових в Ужгороді
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