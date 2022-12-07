Трагедия в Новософиевке: ракета С-300 убила пожилых супругов в Запорожской области

В Запорожье российские террористы убили пожилых супругов и тяжело ранили еще трех человек, среди которых был ребенок.

Все жертвы подлого обстрела находились на улице в селе Новософиевка, когда туда во время всеобщей воздушной тревоги 5 декабря прилетела ракета.

Предварительно, речь идет о ракете С-300. Очевидцы рассказывают: все случилось буквально за секунду!

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Жители разрушенных домов не знают, что им чинить в первую очередь.

Ночью 6 декабря враг снова нанес удар по пригороду Запорожья. Одна из ракет попала по территории Степнянской территориальной общины. Повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Жительница села Степное Александра Лепешина еле подбирает слова. В ее доме выбиты окна и разбита крыша. Ракета взорвалась прямо возле жилых домов, от одного из них остались только руины. Соседние дома сильно повреждены.

Коммунальщики уже чинят перебитый газопровод, а электрики — оборванные провода.

Обстрелы Запорожской области 7 декабря

Враг продолжает терроризировать регион. Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил о новых обстрелах.

За сутки враг нанес 54 огневых удара, из них 43 — по мирным городам и селам. Всего было нанесено: один ракетный удар, два авиаудара, произведено девять обстрелов из РСЗО и 30 артобстрелов, также были применены БПЛА.

— Больше всего пострадали Гуляйпольская и Ореховская ТГ. Вчера днем ранены пять человек: одна женщина в очень тяжелом состоянии, — сказал он.

Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине 5 декабря. Ранее мы рассказывали, сколько ракет сбили наши силы ПВО.

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Фото: Александр Старух / Telegram