Украина

Трагедия в Новософиевке: ракета С-300 убила пожилых супругов в Запорожской области

Андрей Почтев Богдана Макалюк, редактор сайта 07 декабря 2022, 14:30

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