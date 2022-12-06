Взрывы в Днепре сейчас: первые данные про атаку по городу

Вечером 6 декабря прогремели взрывы в Днепре. Об этом сообщают местные жители.

Информацию про атаку подтверждает и глава Днепровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

Взрывы в Днепре сейчас

Более часа раздаются мощные взрывы в разных районах Днепра. Николай Лукашук комментирует новую атаку по городу.

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— Российские оккупанты решили глядя на ночь поздравить нас с Днем ВСУ. Неудачники. Их ночные “байкеры” будут припаркованы, — написал он.

Пока информации о попаданиях и вероятных жертвах или пострадавших в результате взрывов в Днепре нет. Воздушное командование Восток подтверждает информацию о том, что в городе работает наша ПВО.

Воздушная тревога продолжается. Про взрывы сегодня ночью сообщалось также на территории Запорожской и Харьковской областей. Ждем подтверждения информации.

Напомним, немного ранее в Воздушных Силах посчитали, сколько ракет разного типа осталось в России и объяснили, способна ли РФ в дальнейшем производить ракеты своими силами.

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