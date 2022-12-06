Искусная работа ПВО: сколько вражеских ракет удалось уничтожить за 5 декабря и куда исчезли Shahed-136

Восьмой массированный ракетный обстрел Украины 5 декабря снова пришелся по объектам критической и гражданской инфраструктуры Украины.

Пострадали Винницкая, Киевская, Николаевская, Одесская и другие области. По данным Генштаба ВСУ, россияне выпустили по территории Украины 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П и Калибр.

Однако нашим подразделениям ПВО удалось уничтожить в общей сложности более 60 вражеских ракет и предотвратить еще большие повреждения и смерти украинцев.

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Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона о результатах вчерашнего массированного обстрела РФ.

Этот результат 86% — это вообще странный результат по мнению многих наших западных партнеров. Они не понимают, как Воздушные силы могут так эффективно отрабатывать по воздушным целям, — отмечает он.

По его словам, Воздушные силы делают все для того, чтобы увеличивать показатель сбивания российских ракет.

Что касается беспилотников, то захватчики уже несколько недель не применяют Shahed-136. Вероятно, первая партия из Ирана закончилась или оккупантам мешают какие-то другие факторы, например геополитические.

Как сообщало Главное управление разведки Украины, россияне заказали у Ирана 750 дронов. Однако более 400 из них уже использовали. Около 350 беспилотников наши Воздушные силы успешно уничтожили.

Однако вместо Shahed-136 противник теперь использует разведывательные беспилотники Орлан-10 и ударные БПЛА типа Ланцет. Так что опасность новых террористических актов со стороны россиян никуда не исчезла.

Враг не оставляет попыток захватить новые территории Украины, а погода все чаще доставляет только хлопоты украинским защитникам. Смотри, как военные ВСУ показали свои дни на передовой.

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