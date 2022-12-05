Массовый ракетный обстрел Украины сейчас: что известно о взрывах во многих областях

Сегодня, 5 декабря, россияне снова наносят массированный удар по Украине. Уже известно о взрывах во многих областях нашей страны.

К сожалению, есть погибшие и травмированные, в том числе маленький ребенок. В результате российского террора в некоторых регионах начались перебои с электро- и водоснабжением.

Читай, что известно о массовом ракетном обстреле Украины 5 декабря.

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Запорожская область

В Запорожье раздалось несколько взрывов. Об этом сообщает секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, часть из них — это эхо российских прилетов в пригороде.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко пишет, что в селе Новософиевка разрушены несколько частных домов.

Спасатели и медики уже работают на месте. Сейчас известно о трех раненых и двух погибших.

В результате российских обстрелов ранен маленький ребенок — один год и десять месяцев. Россияне — это террористы, не имеющие ничего общего с цивилизацией и человеческими ценностями! — отмечает Тимошенко.

Часть вражеских ракет над областью удалось сбить силам украинского ПВО. Однако есть вероятность повторной атаки.

Днепропетровская область

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отмечает, что в настоящее время часть города без света, отключены некоторые котельные и насосные станции.

Удерживаем систему на генераторах, на Макулан организован подвоз воды. Цистерны прибудут в 15:30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала, — призывает Вилкул.

По его словам, вражеские ракеты до сих пор в воздухе. Также есть риски повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в нашу сторону. Украинцев просят оставаться в укрытиях.

Сумская область

Сумыоблэнерго сообщает, что Сумская область осталась полностью без электроснабжения. Поэтому в городе Сумы все троллейбусы экстренно заезжают в депо. Автобусы продолжают работу без изменений. Об этом отмечают в Электроавтотранс Сумы.

Одесская область

В Одесской области есть перебои с электроснабжением, а также остановлено водоснабжение — обесточены все насосные станции и резервные линии.

Кирилл Тимошенко сообщает, что в результате российской атаки повреждены два инфраструктурных объекта.

Один человек госпитализирован.

Николаевская область

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщает, что над областью замечены три крылатые ракеты и просит местных жителей не покидать укрытия.

Киевская область

Украинские силы ПВО сбили вражескую ракету над одним из районов Киевской области.

Спасибо силам ПВО за эффективную работу. Прошу всех оставаться в укрытиях. Ракетная угроза продолжается, — сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По словам очевидцев, взрывы также прогремели в Винницкой области. По сообщению главы ОВА Полтавской области Дмитрия Лунина, в регионе работает наша ПВО.

Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине подскажет тебе, где сейчас угроза ракетных ударов. Оставайся в укрытии!

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Главное фото: Depositphotos