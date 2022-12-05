Україна

Масовий ракетний обстріл України зараз: що відомо про вибухи у багатьох областях

Олена Яковлєва, редакторка сайту 05 Грудня 2022, 15:40
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