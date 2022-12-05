Масовий ракетний обстріл України зараз: що відомо про вибухи у багатьох областях

Сьогодні, 5 грудня, росіяни знову завдають масованого удару по Україні. Наразі вже відомо про вибухи в багатьох областях нашої країни.

На жаль, є загиблі та травмовані, зокрема маленька дитина. Унаслідок російського терору в деяких регіонах почались перебої з електро- та водопостачанням.

Читай, що наразі відомо про масовий ракетний обстріл України 5 грудня.

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Запорізька область

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Про це повідомляє секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. За його словами, частина з них — це відлуння російських прильотів у передмісті.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко пише, що в селі Новософіївка зруйновано декілька приватних будинків.

Рятувальники та медики вже працюють на місці. Наразі відомо про трьох поранених та двох загиблих.

Внаслідок російських обстрілів поранено маленьку дитину — один рік і десять місяців. Росіяни — це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями! — зазначає Тимошенко.

Частину ворожих ракет над областю вдалось збити силам української ППО. Однак є вірогідність повторної атаки.

Дніпропетровська область

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул зазначає, що наразі частина міста без світла, відключено деякі котельні та насосні станції.

Утримуємо систему на генераторах, на Макулан організовано підвезення води. Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу, — закликає Вілкул.

За його словами, ворожі ракети досі в повітрі. Також є ризики повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік. Українців просять залишатись в укриттях.

Сумська область

Сумиобленерго повідомляють, що Сумська область залишилась повністю без електропостачання. Через це в місті Суми всі тролейбуси екстрено заїжджають у депо. Автобуси продовжують роботу без змін. Про це зазначають в Електроавтотранс Суми.

Одеська область

На Одещині є перебої з електропостачанням, а також зупинено водопостачання — знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії.

Кирило Тимошенко повідомляє, що внаслідок російської атаки пошкоджено два інфраструктурних об’єкти.

Одна людина госпіталізована.

Миколаївська область

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляє, що над областю помічено три крилаті ракети та просить місцевих жителів не покидати укриття.

Київська область

Українські сили ППО збили ворожу ракету над одним із районів Київської області.

Дякуємо силам ППО за ефективну роботу. Прошу всіх лишатись в укриттях. Ракетна загроза триває, — повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов.

Зі слів очевидців, вибухи також пролунали у Вінницькій області. За повідомленням очільника ОВА Полтавської області Дмитра Луніна, в регіоні працює наша ППО.

Онлайн-карта повітряної тривоги в Україні підкаже тобі, де зараз є загроза ракетних ударів. Залишайся в укритті!

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Головне фото: Depositphotos