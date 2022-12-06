Майстерна робота ППО: скільки ворожих ракет вдалось знищити за 5 грудня та куди зникли Shahed-136

Восьмий масований ракетний обстріл України 5 грудня знову прийшовся по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури України.

Постраждали Вінницька, Київська, Миколаївська, Одеська та інші області. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни випустили по території України 70 ракет Х-101, Х-555, Х-22, Х-59, Х-31 П та Калібр.

Однак нашим підрозділам ППО вдалось знищити загалом понад 60 ворожих ракет та запобігти ще більшим пошкодженням та смертям українців.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону про результати вчорашнього масованого обстрілу РФ.

Цей результат 86% — це взагалі дивний результат на думку багатьох наших західних партнерів. Вони не розуміють, як Повітряні сили можуть так ефективно відпрацьовувати по повітряних цілях, — зазначає він.

За його словами, Повітряні сили роблять усе для того, щоб збільшувати показник збиття російських ракет.

Щодо безпілотників, то загарбники вже кілька тижнів не застосовують Shahed-136. Ймовірно, перша партія з Ірану закінчилась або окупантам заважають якісь інші чинники, наприклад, геополітичні.

Як повідомляло Головне управління розвідки України, росіяни замовили в Ірану 750 дронів. Однак понад 400 з них вони вже використали. Близько 350 безпілотників наші Повітряні сили успішно знищили.

Однак замість Shahed-136 противник тепер використовує розвідувальні безпілотники Орлан-10 та ударні БПЛА типу Ланцет. Тож небезпека нових терористичних актів з боку росіян нікуди не зникла.

Ворог не полишає спроб захопити нові території України, а погода все частіше додає лише клопоту українським захисникам. Дивись, як військові ЗСУ показали свої дні на передовій.

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