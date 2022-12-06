Вибухи у Дніпрі зараз: перші дані про атаку по місту

Надвечір 6 грудня пролунали вибухи у Дніпрі. Про це повідомляють місцеві мешканці.

Інформацію про атаку підтверджує і голова Дніпровської обласної ради Микола Лукашук у своєму Telegram-каналі.

Вибухи у Дніпрі зараз

Понад годину лунають потужні вибухи у різних районах Дніпра. Микола Лукашук так коментує нову атаку по місту.

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— Російські окупанти вирішили проти ночі привітати нас з Днем ЗСУ. Невдахи. Їхні нічні “байкери” будуть припарковані, — написав він.

Наразі інформації про влучання та ймовірних жертв чи постраждалих унаслідок вибухів у Дніпрі немає.

Повітряне командування Схід підтверджує, що в місті працює наша ППО.

Повітряна тривога триває. Про вибухи сьогодні вночі повідомлялося також на території Запорізької та Харківської областей. Чекаємо на підтвердження інформації.

Нагадаємо, трохи раніше у Повітряних Силах порахували, скільки ракет різного типу залишилося у Росії та пояснили, чи здатна РФ надалі виробляти ракети самотужки.