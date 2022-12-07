Трагедія у Новософіївці: ракета С-300 вбила літнє подружжя на Запоріжжі

На Запоріжжі російські терористи вбили літнє подружжя й тяжко поранили ще трьох людей, серед яких мала дитина.

Усі жертви підступного нападу перебували на вулиці в селі Новософіївка, коли туди під час загальної повітряної тривоги 5 грудня прилетіла ракета.

Попередньо, це була ракета С-300. Очевидці розповідають: все трапилося буквально за секунду.

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Мешканці понівечених будинків не знають, що їм лагодити найпершим.

Уночі, 6 грудня, ворог знову завдав удару по передмістю Запоріжжя. Одна з ракет влучила по території Степнянської територіальної громади. Пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки.

Жителька села Степне Олександра Лепьошина ледве добирає слова. В її будинку вибиті вікна та потрощений дах. Ракета вибухнула просто біля житлових будинків, від одного лишилися лише руїни. Сусідні домівки сильно пошкодженні.

Комунальники вже лагодять перебитий газогін, а електрики — обірвані дроти.

Обстріли Запорізької області 7 грудня

Ворог продовжує тероризувати регіон. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив про обстріли.

За добу ворог наніс 54 вогневих удари, з них 43 — по мирних містечках і селах. Росіяни здійснили один ракетний удар, два авіаудари, дев’ять обстрілів з РСЗВ і 30 артобстрілів, також було застосовано БПЛА.

— Найбільше постраждали Гуляйпільська та Оріхівська ТГ. Вчора вдень поранено п’ятеро людей: одна жінка у дуже важкому стані, — сказав він.

Росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні 5 грудня. Раніше ми розповідали, скільки ракет збили наші сили ППО.

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Фото: Олександр Старух / Telegram