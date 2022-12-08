13 годин повітряної тривоги. Як минула ніч у Нікопольському районі під ракетним прицілом

Сьогодні ще одна ніч у Нікопольському районі минула під обстрілами. Росіяни відкривали вогонь не тільки по місту, а й по сусідніх селах та районах сім разів.

Цієї ночі разом з Нікополем фіксували “прильоти” у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Били з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Через постійну загрозу артилерійського обстрілу сигнал повітряної тривоги лунав 13 годин поспіль, і такий терор мирного населення продовжується кожен день.

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Реактивні системи залпового вогню та важку артилерію росіяни вкотре скерували на житлові квартали.

Цього разу внаслідок дій окупантів, на щастя, ніхто не постраждав та немає серйозних руйнувань. Однак напередодні ворожі снаряди потрощили десять житлових будинків, магазин та коледж.

Жителька Нікополя Вікторія, каже, що під час обстрілів тут дуже гучно та страшно, адже діти вдома. Хоч маленька донька вже звикла і спить, старша прокинулася від страху, бо у квартирі було дуже гучно та тряслися стіни.

Люди змушені виживати. Часом, після закінчення обстрілів, вони розуміють, що їхнього будинку більше немає. Одна з ворожих атак потрощила будинок пані Лариси. На щастя, жінка не постраждала, адже щоразу спускається в укриття.

Також одну з місцевих крамниць довелося зачинити, адже ворожі снаряди прилітають у неї вже втретє. Працювати тут уже просто неможливо. Збитки, за підрахунками власників, сягають сотень тисяч гривень.

Як довго може продовжуватися такий ракетний терор українців — питання часу. Резніков назвав цю війну війною ресурсів. Детальніше про виснаження російської армії читай у нашому матеріалі.

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