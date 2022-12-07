Україна

Ця війна — війна ресурсів: Резніков про виснаження російської армії та можливі кадрові зміни у РФ

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 10:30
Олексій Резніков про виснаження ресурсів Росії

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