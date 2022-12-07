Ця війна — війна ресурсів: Резніков про виснаження російської армії та можливі кадрові зміни у РФ

Восьмий масовий ракетний обстріл України 5 грудня продовжив виснажувати не наш народ, а стратегічні запаси російського війська.

Армія РФ уже давно почала використовувати “недоторканні” резерви, необхідні для їхньої безпеки. І нині деяких високоточних ракет у противника залишилось менш як 13%.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону, які зміни можливі в Росії.

Зараз також дивляться

РФ використовує стратегічний запас зброї

Вони (росіяни — ред.) дійсно використовують запас крилатих та балістичних ракет. По багатьох позиціях зайшли вже далеко за межі необхідного їм резерву на випадок нападу на Росію.

Якщо ви подивитесь на ракети Іскандер, то їх менше ніж 13% залишилось. Хоча, як правило, треба 25–30% залишати, — коментує Резніков.

За його словами, спроможність росіян виготовляти деякі ракети різко впала, а для деяких снарядів вони взагалі не мають складових. Однак у РФ залишається ще великий запас ракет С-300 — йдеться про тисячі.

Ними вони намагаються тероризувати прикордонні області й ті, які межують з тимчасово окупованими територіями: Харківщина, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина та Луганщина.

Ця війна — війна ресурсів першочергово. Завдяки нашим західним партнерам ми маємо додаткові ресурси. Це дозволяє нам бути успішними на полі бою, — зазначає міністр оборони.

Резніков прогнозує, що незабаром у Росії може бути чергова зміна військового командування, адже воно не виправдало очікувань Кремля. І цілком можливо, що росіяни намагатимуться вигадати нову тактику.

А секретар РНБО Олексій Данилов заінтригував своїми історичними аналогіями.

— 6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську.

Українська зима — ключовий етап Великої війни за Незалежність, — написав він у Twitter.

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!???????? pic.twitter.com/uJfc7rWSKd — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022

Надвечір 6 грудня пролунали вибухи у Дніпрі. Читай, що відомо про нічний обстріл росіянами.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!