Эта война — война ресурсов: Резников об истощении российской армии и кадровых переменах в РФ

Восьмой массовый ракетный обстрел Украины 5 декабря продолжил истощать не наш народ, а стратегические запасы российской армии.

Армия РФ уже давно начала использовать “неприкосновенные” резервы, необходимые для их безопасности. И сейчас некоторых высокоточных ракет у противника осталось менее 13%.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона, какие изменения возможны в России.

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Они действительно используют запас крылатых и баллистических ракет. По многим позициям зашли уже далеко за пределы необходимого им резерва на случай нападения на Россию.

Если вы посмотрите на ракеты Искандер, то их меньше 13% осталось. Хотя, как правило, нужно оставлять 25-30%, — комментирует Резников.

По его словам, способность россиян производить некоторые ракеты резко снизилась, а для некоторых снарядов у них вообще нет составляющих. Однако у РФ остается еще большой запас ракет С-300 — речь идет о тысячах единиц.

Ими они пытаются терроризировать приграничные области и те, которые граничат с временно оккупированными территориями: Харьковская, Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области.

Эта война — война ресурсов в первую очередь. Благодаря нашим западным партнерам у нас есть дополнительные ресурсы. Это позволяет нам быть успешными на поле боя, — отмечает министр обороны.

Резников прогнозирует, что в скором времени в России может быть очередная замена военного командования, ведь оно не оправдало ожиданий Кремля. И вполне возможно, что россияне постараются придумать новую тактику.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заинтриговал своими историческими аналогиями.

— 6 декабря 1919 начался Зимний поход армии УНР. 6 декабря 2022 он продолжился и закончится Украинской весной в освобожденном Севастополе, Донецке и Луганске.

Украинская зима — ключевой этап Великой войны за Независимость, — написал он в Twitter.

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!???????? pic.twitter.com/uJfc7rWSKd — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022

Вечером 6 декабря прогремели взрывы в Днепре. Читай, что известно о ночной атаке россиян.

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