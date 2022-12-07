РФ випустила півсотні смертоносних снарядів! Нікопольці під прицілом

Чергова неспокійна ніч у Нікопольському районі. З важкої артилерії росіяни відкривали потужний вогонь по кількох громадах Дніпропетровщини.

На мирні міста й села окупанти випустили з 50 снарядів. На щастя, всі живі.

Вони просто нищать все, бо інших підстав бомбити приватний сектор та людей беззахисних немає. Хочуть позбавити тепла й світла, — розповідає жителька Нікополя Ірина Кушниренко.

Найбільше били по Нікополю. У місті значні руйнування. Вогонь з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області росіяни відкривають по кілька разів на добу.

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