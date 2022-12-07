РФ выпустила полсотни смертоносных снарядов! Никопольцы под прицелом

Очередная беспокойная ночь в Никопольском районе. Из тяжелой артиллерии россияне открывали мощный огонь по нескольким общинам Днепропетровской области.
По мирным городам и селам оккупанты выпустили из 50 снарядов. К счастью, все живы.
Они просто тупо уничтожают, потому что других оснований бомбить частный сектор и людей беззащитных нет. Хотят лишить тепла и света, – рассказывает жительница Никополя Ирина Кушниренко.
Они просто тупо уничтожают, потому что других оснований бомбить частный сектор и людей беззащитных нет. Хотят лишить тепла и света, – рассказывает жительница Никополя Ирина Кушниренко.
Больше всего били по Никополю. В городе значительные разрушения. Огонь из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области россияне открывают несколько раз в сутки.
Больше подробностей — в репортаже Кристины Венгеляускайте.
Россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине 5 декабря. Ранее мы рассказывали, сколько ракет сбили наши силы ПВО.