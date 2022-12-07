РФ выпустила полсотни смертоносных снарядов! Никопольцы под прицелом

Очередная беспокойная ночь в Никопольском районе. Из тяжелой артиллерии россияне открывали мощный огонь по нескольким общинам Днепропетровской области.

По мирным городам и селам оккупанты выпустили из 50 снарядов. К счастью, все живы.

Они просто тупо уничтожают, потому что других оснований бомбить частный сектор и людей беззащитных нет. Хотят лишить тепла и света, – рассказывает жительница Никополя Ирина Кушниренко.

Больше всего били по Никополю. В городе значительные разрушения. Огонь из временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области россияне открывают несколько раз в сутки.

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Больше подробностей — в репортаже Кристины Венгеляускайте.

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