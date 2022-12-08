13 часов воздушной тревоги. Как прошла ночь в Никопольском районе под ракетным прицелом

Сегодня еще одна ночь в Никопольском районе прошла под обстрелами. Россияне открывали огонь не только по городу, а и по соседним селам и районам семь раз.

Этой ночью вместе с Никополем фиксировали “прилеты” в Марганецкой и Красногригорьевской общинах. Били по местности из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Из-за постоянной угрозы артиллерийского обстрела сигнал воздушной тревоги раздавался 13 часов подряд, и такой террор мирного населения продолжается каждый день.

Сейчас также смотрят

Реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию россияне в очередной раз направили на жилые кварталы.

В этот раз, к счастью, никто не пострадал и нет серьезных разрушений. Однако накануне вражеские снаряды разбили десять жилых домов, магазин и колледж.

Жительница Никополя Виктория говорит, что во время обстрелов здесь очень громко и страшно, ведь дети дома.

Хотя маленькая дочь уже привыкла и спит, старшая проснулась от страха, потому что в квартире было очень громко и тряслись стены.

Люди вынуждены выживать. Порой, после окончания обстрелов, они понимают, что родного дома больше нет. Так, одна из вражеских атак разбила дом Ларисы. К счастью, женщина не пострадала, ведь каждый раз спускается в укрытие.

Также один из местных магазинов пришлось закрыть, ведь вражеские снаряды прилетают в него уже в третий раз. Так что работать там просто невозможно. Ущерб, по подсчетам владельцев, достигает сотен тысяч гривен.

Как долго может продлиться такой ракетный террор украинцев — вопрос времени. Резников назвал эту войну войной ресурсов. Подробнее об истощении российской армии читай в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.