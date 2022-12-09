Разрушены и побиты несколько десятков домов — россияне продолжают подлые обстрелы Запорожской области

Российские военные продолжают терроризировать и обстреливать мирных украинцев. Оккупанты нанесли удары по домам мирных людей на окраине Запорожья.

Накануне они обстреляли села, расположенные по соседству. У обоих оккупанты уничтожили три дома и повредили несколько десятков.

Только чудом, обошлось без жертв, хотя несколько человек ранили.

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Людмила живет неподалеку от уничтоженного дома, говорит, взрыв был мощный, произошел он прямо посреди ночи. Утром они принялись чинить побитый дом — пленкой и фанерой забили окно, также затянули шифер.

В ту ночь в разрушенном доме был только один человек, ему чудо удалось выжить. Очевидцы говорят: перед попаданием над ними пролетело еще несколько ракет.

Жители поселка Новотаврическое сейчас чинят свои поврежденные дома. В соседней Куприяновке российская ракета уничтожила два дома и повредила еще десяток. Три человека получили ранения.

Ужасающие истории о российской жестокости рассказывают жители освобожденных населенных пунктов. Ранее мы рассказывали истории из деоккупированного Высокополья.

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