Актуальная карта боевых действий в Украине 10 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый день на фото мы видим наших защитников. Несмотря на усталость, их глаза сияют уверенностью — в победе, в правоте, в каждом своем движении и том, что благодаря им карта боевых действий очистится от оккупантов.

Однако, что остается за кадром? Боль, истощение, бесчисленное количество крови своих собратьев, с которыми пришлось проститься навсегда. Звучит не слишком поэтично, но, по крайней мере, правдиво.

Но, несмотря на все украинские воины, не только отстаивают каждый населенный пункт этого мира, но и отвоевывают свои родные города и села. Иногда ценой собственной жизни, но для будущего других. Поэтому и нам не стоит обращать внимание на те вещи, которые могут огорчить в повседневной жизни, а лучше вспомнить, что мы можем сделать для наших защитников и сделать один простой шаг.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует планы страны-арессора:

Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на комментарии Дмитрия Пескова о территориальных целях России захватить только четыре украинских области.

Кроме того, эксперты отмечают, что намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью постоянной информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Киев к переговорам и предлагать превентивные уступки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции.

В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных и девять авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометный обстрел подвергся населенному пункту Ходино Сумской области.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Зализное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичев, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты оказали огневое влияние по населенным пунктам Червоное, Дорожнянка, Зализничное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области рядом с линией столкновения. Вновь артиллерийским обстрелам подвергся Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.

Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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Фото: Getty Images