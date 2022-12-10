Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 10 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 10 декабря 2022, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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Актуальная карта боевых действий в Украине 9 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
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Мати загиблого пілота відкрила реабілітаційний центр для військових
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Делать все для тех, кто нас защищает: мать погибшего пилота открыла реабилитационный центр для военных

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