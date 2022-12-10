Актуальная карта боевых действий в Украине 10 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Каждый день на фото мы видим наших защитников. Несмотря на усталость, их глаза сияют уверенностью — в победе, в правоте, в каждом своем движении и том, что благодаря им карта боевых действий очистится от оккупантов.
Однако, что остается за кадром? Боль, истощение, бесчисленное количество крови своих собратьев, с которыми пришлось проститься навсегда. Звучит не слишком поэтично, но, по крайней мере, правдиво.
Но, несмотря на все украинские воины, не только отстаивают каждый населенный пункт этого мира, но и отвоевывают свои родные города и села. Иногда ценой собственной жизни, но для будущего других. Поэтому и нам не стоит обращать внимание на те вещи, которые могут огорчить в повседневной жизни, а лучше вспомнить, что мы можем сделать для наших защитников и сделать один простой шаг.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует планы страны-арессора:
Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на комментарии Дмитрия Пескова о территориальных целях России захватить только четыре украинских области.
Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на комментарии Дмитрия Пескова о территориальных целях России захватить только четыре украинских области.
Кроме того, эксперты отмечают, что намеренно непоследовательные сообщения Кремля являются частью постоянной информационной операции, направленной на то, чтобы ввести Запад в заблуждение и подтолкнуть Киев к переговорам и предлагать превентивные уступки.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.
На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение. В других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты. Оборудует оборонительные рубежи и позиции.
В течение суток российские оккупанты нанесли четыре ракетных и девять авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области.
Ракетные удары получили мирные населенные пункты Камышеваха, Григоровское и Юльевка Запорожской области.
Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении отдельные подразделения противника находятся в приграничных районах Брянской и Курской областей. Минометный обстрел подвергся населенному пункту Ходино Сумской области.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крахмальное, Первомайское Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении противник нанес огненное поражение по районам населенных пунктов Грековка, Невское и Краснопоповка Луганской области и Торское и Григоровка Донецкой области.
На Бахмутском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районам более двадцати населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Зализное Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы по районам Авдеевки, Бердичев, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Новопавловском направлении зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Новополь Донецкой области.
На Запорожском направлении оккупанты оказали огневое влияние по населенным пунктам Червоное, Дорожнянка, Зализничное, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Червоноднепровка Запорожской области и Высшетарасовка в Днепропетровской области.
На Херсонском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области рядом с линией столкновения. Вновь артиллерийским обстрелам подвергся Херсон и его окрестности, пострадали мирные граждане.
Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании.
Противник продолжает терять живую силу. За прошедшие сутки в центральную городскую больницу города Кадиевка Луганской области было доставлено до 50 раненых наемников из состава частной военной кампании.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.
Война длится более девяти месяцев, из-за чего страдает не только Украина. Последствия действий российской армии испытывают на себе весь мир. Владимир Зеленский рассказал об украинской формуле мира на TRT World Forum 2022, который проходил в Стамбуле.
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Фото: Getty Images