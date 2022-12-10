Окупанти замінували навіть дитячі візочки — як проходять піротехнічні роботи на Херсонщині

Коли російські військові тікали з Херсона та частини області, вони замінували багато об’єктів. Розмінування території відбувається й досі.

Керівник напрямку розмінування Херсон Роман Рогатинський розповів Яні Брензей, що відбувається на Херсонщині та що замінували росіяни.

За його словами, першочерговим завданням є розмінування критичної інфраструктури, ліній електропередач, водяних мереж та газопроводів, автомобільних шляхів та населених пунктів Херсонщини.

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За піротехнічними розрахунками ДСНС України, у Херсонській області здійснено розмінування 800 га території.

З них 200 км доріг, 20 км ліній електропередач, значна кількість газопроводів та водяних свердловин й мереж, — повідомив він.

Роман Рогатинський розповів, що зараз розмінуванням займається 106 осіб, й керівництво ДСНС вживає всіх заходів для укомплектування додаткових відділень піротехніків, закуповуються нові автомобілі.

Херсонська область є аграрною й засмічена великою кількістю касетних боєприпасів, тому не завадила б спеціальна техніка, яка допомагає в розмінуванні.

— Окупанти нехтують усіма нормами моралі й правилами ведення війни, Женевськими конвенціями.

Вони мінують все, що можуть: квартири, будинки, побутові речі, термочашки, меблі та навіть дитячі іграшки й візочки, — розповів Рогатинський.

Національна поліція допомагає в обстеженні квартир, підвальних приміщень та будинків, щоб виявити мінування.

Він зауважив, що без гострої потреби не варто повертатися туди, де ще ведуться активні бойові дії. Але якщо все ж треба приїхати, то варто буди дуже обережним, не відвідувати ліси, поля, з’їзди на ґрунтові дороги, узбіччя, не ігнорувати вказівки саперів та працівників поліції.

Окупанти продовжують тероризувати населення України. Раніше ми розповідали про нову атаку дронів на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.

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