Украина

Уже не время для долгих дискуссий — время действий! Главные тезисы Ялтинской европейской стратегии 2022

Татьяна Доцяк 12 сентября 2022, 22:00

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0:03:33
як дніпряни оговтуються після ракетної атаки РФ
Оккупанты “поздравили” с днем города: как жители Днепра приходят в себя после ракетной атаки РФ
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