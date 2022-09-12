Уже не время для долгих дискуссий — время действий! Главные тезисы Ялтинской европейской стратегии 2022

Ускорить победу и обуздать Россию. Как это сделать, два дня обсуждали на форуме Ялтинской европейской стратегии, организованной Фондом Виктора Пинчука.

В этом году не помешала даже война. Чтобы в ней победить, Украине необходимо оружие. Министр обороны Алексей Резников на встрече заявил, что в прошлом году нам не давали даже Stinger.

Сейчас мы получаем тяжелое вооружение и системы артиллерии 155-мм калибра.

К форуму YES также присоединились президент Латвии Эгилс Левитс, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и профессор Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете Майкл Макфол.

Основными акцентами дискуссии были вступление Украины в ЕС, победа в войне с Россией и укрощение имперских амбиций северного “соседа”, который теперь шантажирует не только Украину, но и весь цивилизованный мир.

Напомним, что ранее мы рассказывали о выступлении Владимира Зеленского на форуме Ялтинской европейской стратегии 2022 года.