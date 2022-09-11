Все стали одной профессии – украинец. Зеленский о переломной зиме для войны и переговорах с Россией

10 сентября состоялась 17-я встреча Ялтинской европейской стратегии (YES). Это ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

В ходе этой встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, которые оккупировала Россия. Однако мы нуждаемся в систематическом снабжении необходимых видов вооружения.

Он подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения все украинцы объединились и стали одним целым.

— Я не считаю, что мы изменились, мы такие и были. Мы достали все, что у нас было на генетическом уровне. Даже те, кто поддерживал Россию на территории нашей страны, заговорили по-украински. Это переосмысление всего!

Все люди героические! Медики, водители, волонтеры, звезды, журналисты — все!

Все стали одной профессии. Эта профессия — украинец, цель профессии — выжить.

Потому это главная наша контратака. Она началась, она неизменна, — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина — это наш дом, мы будем его защищать, ведь другого выхода нет.

— Я считаю, что эта зима переломная, она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они (оккупанты — ред.) убегают по некоторым направлениям. Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее, — подчеркнул президент.

А мы не краби — и бочком или назад никто не уйдет. Мы будем идти вперед. Мы всегда готовы отстаивать свою землю.

Читать по теме Восток будет освобожден! Мусиенко прокомментировал недавние достижения украинских военных Александр Мусиенко прокомментировал достижения ВСУ на Востоке.

Украина — не проблема

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в мире существуют нарративы о проблемности Украины.

— В большинстве европейских стран умные лидеры, понимающие, что Украина — это не проблема, а достояние. Это достояние с точки зрения крепости и возможности развиваться. Мы войдем в Евросоюз — это тоже энергетическое достояние.

Мы готовы поставлять электричество в европейскую сеть, оно будет дешевле — это прекрасно как для людей, так и политически.

Это фундамент, на котором могут стоять политические элиты Европейского союза, — сказал Зеленский.

О переговорах с Россией

— Сменилось пространство, изменилась возможность, общество не хочет говорить с террористами. У меня сложилось ощущение, что у нас отношения не с террористами, потому что даже они знают, чего хотят.

А здесь нет уверенности в том, что они (Россия — ред.) будут что-то выполнять. Никто не верит, они нерукопожатные.

Они должны отойти от наших территорий, показать, что готовы отдать назад чужую землю, тогда мы можем говорить о дипломатических коридорах. До этого момента содержательного диалога не будет, — утверждает президент Украины.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов поделился своим мнением, когда закончится война.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!