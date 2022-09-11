Все стали одной профессии – украинец. Зеленский о переломной зиме для войны и переговорах с Россией

10 сентября состоялась 17-я встреча Ялтинской европейской стратегии (YES). Это ведущий форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте.
В ходе этой встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зимний период может стать переломным моментом в освобождении украинских территорий, которые оккупировала Россия. Однако мы нуждаемся в систематическом снабжении необходимых видов вооружения.
Он подчеркнул, что во время полномасштабного вторжения все украинцы объединились и стали одним целым.
— Я не считаю, что мы изменились, мы такие и были. Мы достали все, что у нас было на генетическом уровне. Даже те, кто поддерживал Россию на территории нашей страны, заговорили по-украински. Это переосмысление всего!
Все люди героические! Медики, водители, волонтеры, звезды, журналисты — все!
Все стали одной профессии. Эта профессия — украинец, цель профессии — выжить.
Все стали одной профессии. Эта профессия — украинец, цель профессии — выжить.
Потому это главная наша контратака. Она началась, она неизменна, — сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина — это наш дом, мы будем его защищать, ведь другого выхода нет.
— Я считаю, что эта зима переломная, она может привести к быстрой деоккупации Украины. Мы видим, как они (оккупанты — ред.) убегают по некоторым направлениям. Будь мы немного сильнее оружием, мы бы деоккупировали быстрее, — подчеркнул президент.
А мы не краби — и бочком или назад никто не уйдет. Мы будем идти вперед. Мы всегда готовы отстаивать свою землю.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что в мире существуют нарративы о проблемности Украины.
— В большинстве европейских стран умные лидеры, понимающие, что Украина — это не проблема, а достояние. Это достояние с точки зрения крепости и возможности развиваться. Мы войдем в Евросоюз — это тоже энергетическое достояние.
Мы готовы поставлять электричество в европейскую сеть, оно будет дешевле — это прекрасно как для людей, так и политически.
Мы готовы поставлять электричество в европейскую сеть, оно будет дешевле — это прекрасно как для людей, так и политически.
Это фундамент, на котором могут стоять политические элиты Европейского союза, — сказал Зеленский.
— Сменилось пространство, изменилась возможность, общество не хочет говорить с террористами. У меня сложилось ощущение, что у нас отношения не с террористами, потому что даже они знают, чего хотят.
А здесь нет уверенности в том, что они (Россия — ред.) будут что-то выполнять. Никто не верит, они нерукопожатные.
А здесь нет уверенности в том, что они (Россия — ред.) будут что-то выполнять. Никто не верит, они нерукопожатные.
Они должны отойти от наших территорий, показать, что готовы отдать назад чужую землю, тогда мы можем говорить о дипломатических коридорах. До этого момента содержательного диалога не будет, — утверждает президент Украины.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов поделился своим мнением, когда закончится война.
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