Усі стали однієї професії — українець. Зеленський про переломну зиму для війни та перемовини з Росією

10 вересня відбулася 17-а зустріч Ялтинської європейської стратегії (YES). Це провідний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті.

Під час цієї зустрічі президент України Володимир Зеленський заявив, що зимовий період може стати переломним моментом у звільненні українських територій, які окупувала Росія. Проте ми потребуємо систематичного постачання необхідних видів озброєння.

Він наголосив, що під час повномасштабного вторгнення усі українці об’єдналися та стали одним цілим.



— Я не вважаю, що ми змінилися, ми такі були. Ми дістали все те, що у нас було на генетичному рівні. Навіть ті, хто підтримував Росію на території нашої країни, заговорили українською. Це переосмислення всього!

Всі люди героїчні! Медики, водії, волонтери, зірки, журналісти — всі!

Всі стали однієї професії. Ця професія — українець, зміст професії — вижити.

Тому це головна наша контратака. Вона почалася, вона незмінна, — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна — це наш дім, ми будемо його захищати, адже іншого виходу немає.

— Я вважаю, що ця зима — переломна, вона може привести до швидкої деокупації України. Ми бачимо, як вони (окупанти — ред.) тікають на деяких напрямках. Якби ми були трохи сильніші зброєю, ми б деокупували швидше, — зауважив президент.

А ми не краби — і бочком чи назад ніхто не піде. Ми будемо йти вперед. Ми завжди готові відстоювати свою землю.

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Україна — не проблема

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що у світі існують наративи про проблемність України.

— У більшості європейських країн розумні лідери, які розуміють, що Україна — це не проблема, а надбання. Це надбання з точки зору міцності та можливості розвиватися. Ми увійдемо в Євросоюз — це також енергетичне надбання.

Ми готові постачати електрику до європейської мережі, вона буде дешевшою — це прекрасно як для людей, так і політично.

Це фундамент, на якому можуть стояти політичні еліти Європейського Союзу, — сказав Зеленський.

Про перемовини з Росією

— Змінився простір, змінилась можливість, суспільство не хоче говорити з терористами. У мене склалося відчуття, що ми маємо відносини не з терористами, бо навіть вони знають, чого хочуть.

А тут немає впевненості в тому, що вони (Росія — ред.) будуть щось виконувати. Ніхто не вірить, вони не рукостисканні.

Вони повинні відійти від наших територій, показати, що готові віддати назад чужу землю, тоді ми можемо говорити про якісь дипломатичні коридори. До цього моменту змістовного діалогу не буде, — стверджує президент України.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов висловив свою думку, коли закінчиться війна.

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