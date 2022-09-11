Україна

Усі стали однієї професії — українець. Зеленський про переломну зиму для війни та перемовини з Росією

Богдана Макалюк, редакторка сайту 11 Вересня 2022, 17:42

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