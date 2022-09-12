Україна

Вже не час для довгих дискусій — час дій! Головні тези Ялтинської європейської стратегії 2022

Тетяна Доцяк 12 Вересня 2022, 22:00

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