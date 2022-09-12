Вже не час для довгих дискусій — час дій! Головні тези Ялтинської європейської стратегії 2022

Прискорити перемогу і приборкати Росію. Як це зробити, два дні обговорювали на форумі Ялтинської європейської стратегії, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Цьогоріч на заваді не стала навіть війна. Щоб у ній перемогти, Україні потрібна зброя. Міністр оборони Олексій Резніков на зустрічі заявив, що торік нам не давали навіть Stinger.

Зараз ми отримуємо важке озброєння і системи артилерії 155-мм калібру.

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До цьогорічного форуму YES також долучився президент Латвії Егілс Левітс, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та професор Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті Майкл Макфол.

Основними акцентами дискусії були вступ України до ЄС, перемога у війні з Росією та приборкання імперських амбіцій північного “сусіда”, який тепер шантажує не тільки Україну, а й весь цивілізований світ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про виступ Володимира Зеленського на форумі Ялтинської європейської стратегії 2022.