Оккупанты “поздравили” с днем города: как жители Днепра приходят в себя после ракетной атаки РФ

Ракетными ударами россияне “поздравили” областной центр — именно в минувшие выходные Днепр отмечал день города. В половине второго ночи горожане содрогнулись от взрывов, когда враг нанес удар по городу.

Взрывной волной и осколками повреждены несколько десятков объектов, в том числе административные здания, торговые магазины, павильоны рынка, склады и жилые сооружения.

В 47 помещениях вокруг выбило стекла, двери, треснули даже стены.

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Прилетело также в двухэтажное офисное здание. Половина дома полностью разрушена. К счастью, в доме никого не было.

Вражеская ракета не унесла ни одной жизни, но есть пострадавший.

71-летний мужчина, работавший охранником на местном рынке, во время ракетных обстрелов оказался в эпицентре взрыва. Его тело буквально изрешетило осколками.

Оперировали мужчину несколько часов две бригады хирургов. Теперь он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Никаких прогнозов медики пока не дают.

В то же время спасатели и коммунальщики ликвидируют последствия обстрелов и разбирают завалы. Близко никого не подпускают, поскольку есть угроза обрушения здания.

Однако вражеские атаки в Днепропетровской области на этом не прекращаются. Днем во время сигнала тревоги силы ПВО сбили над регионом очередную ракету. Вечером в ОП Восток сообщили еще о семи сбитых ракетах.

Одним из факторов, который останавливает оккупантов от еще больших обстрелов и заставляет их злиться, является контрнаступление ВСУ. Читай хронологию освобождения Харьковской области.

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