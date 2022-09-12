Украина

Оккупанты “поздравили” с днем города: как жители Днепра приходят в себя после ракетной атаки РФ

Кристина Венгеляускайте София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 12 сентября 2022, 15:00

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Оставить без света и воды — очередной акт терроризма! Последствия жестокого обстрела Харькова
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