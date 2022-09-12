Окупанти “привітали” з днем міста: як жителі Дніпра оговтуються після ракетної атаки РФ

Ракетними ударами росіяни “привітали” обласний центр — саме на минулих вихідних Дніпро відзначало день міста. О пів на другу ночі містяни здригнулися від вибухів, коли ворог завдав удару по середмістю.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька десятків об’єктів, серед яких адміністративні будівлі, торговельні магазини, павільйони ринку, склади та житлові споруди.

У 47 помешканнях довкола повибивало шибки, двері, тріснули навіть стіни.

Прилетіло також у двоповерхову офісну будівлю. Половина будинку зруйнована повністю. На щастя, у будинку нікого не було.

Ворожа ракета не забрала жодного життя, але є постраждалий.

71-річний чоловік, який працював охоронцем на місцевому ринку, під час ракетного обстрілу опинився в епіцентрі вибуху. Його тіло буквально зрешетило уламками.

Оперували чоловіка декілька годин дві бригади хірургів. Жодних прогнозів медики не дають. Тепер він у реанімації у вкрай тяжкому стані.

Водночас рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки обстрілів та розбирають завали. Близько нікого не підпускають, оскільки є загроза обвалення будівлі.

Втім, ворожі атаки на Дніпропетровщині на цьому не припиняються. Вдень під час сигналу тривоги сили ППО збили над регіоном чергову ракету. Увечері в ОП Схід повідомили ще про сім збитих ракет.

Одним із факторів, що зупиняє окупантів від ще більших обстрілів та змушує їх навісніти, є контрнаступ ЗСУ. Читай хронологію звільнення Харківщини.

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