Самое страшное — если российский сапог будет шагать по нашей земле! Запорожье верит в победу Украины

Российские войска лишили их крыши над головой и почти всего нажитого, но они плачут не за вещами, а за погибшими соседями.
В Запорожье жители полуразрушенной ракетным ударом многоэтажки собирают из своих квартир уцелевшие вещи, чтобы вывезти к родственникам или знакомым.
Но в то же время ожидают выводы экспертов, которые должны сказать, пригодна ли их поврежденная высотка для восстановления.
Пострадавшая хозяйка квартиры Ольга не скрывает слез. Но тоскует не по разбитому имуществу, а по невинным людям, которых разорвала российская ракета.
Переживем и это. Лишь бы быть свободными украинцами. Самое страшное — это неволя. Это когда российский сапог будет шагать по нашей земле. Это самое страшное, — говорит Ольга.
Переживем и это. Лишь бы быть свободными украинцами. Самое страшное — это неволя. Это когда российский сапог будет шагать по нашей земле. Это самое страшное, — говорит Ольга.
Подъезд, возле которого и раздался взрыв, укрепили подпорками, но сооружение может рухнуть в любой момент. Люди, которым россияне уничтожили жилье, уверяют, что переживут все трудности.
Главное — победа!
Напомним, что ранее мы рассказывали об истории потерявшей все 74-летней жительницы Запорожья.
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