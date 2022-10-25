Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу

Російські терористи позбавили їх даху над головою та майже всього нажитого, але вони плачуть не за крамом, а за загиблими сусідами.

У Запоріжжі мешканці напівзруйнованої ракетним ударом багатоповерхівки збирають зі своїх понівечених квартир вцілілі речі, щоб вивезти до родичів чи знайомих.

Та водночас чекають на висновки експертів, які мають сказати, чи придатна їхня пошкоджена висотка для відновлення.

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Постраждала пані Ольга не ховає сліз. Та тужить не за потрощеним майном, а за безневинними людьми, яких пошматувала російська ракета.

Переживемо і це. Аби тільки бути вільними українцями. Найстрашніше — це неволя. Це коли російський чобіт крокуватиме нашою землею. Оце найстрашніше, — каже Ольга.

Під’їзд, біля якого й пролунав вибух, зміцнили підпорками, та споруда може завалитись будь-якої миті. Люди, яким росіяни понівечили житло, запевняють, що переживуть усю скруту.

Головне — перемога!

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про історію 74-річної жительки Запоріжжя, яка втратила все.