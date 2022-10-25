Люди

Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу

Андрій Почтєв 26 Жовтня 2022, 00:00

Більше відео
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
0:02:35
як волонтери допомагають тваринам
Нагодувати, щоб урятувати: як волонтери допомагають самотнім тваринам на Миколаївщині
0:04:57
Історія Каті Вінарської, яку росіяни розстріляли двічі
Весь світ має знати, хто такі росіяни. Історія десятирічної Катрусі, яку росіяни двічі розстріляли на очах бабусі та дідуся
0:04:52
Звільнення Хрещенівки Херсонської області — наслідки окупації
Під загрозою смерті все одно допомагали ЗСУ — історія про біль окупації та катувань після звільнення села на Херсонщині
Дивитись більше

Останні відео
0:03:56
Запоріжжя

Найстрашніше — якщо російський чобіт крокуватиме нашою землею! Запоріжжя вірить у перемогу
0:04:35
Куп'янськ розстріл колони
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську
0:03:43
шелтер для переселенців
Чисто, тепло і затишно! Рестораторка переобладнала занедбану школу у шелтер для переселенців
0:05:22
Звільнення Михайлівки: як жило село під час окупації
Били, катували, погрожували автоматом — як росіяни знущалися з жителів Михайлівки на Херсонщині
0:02:21
Російський полонений
Обдурили, використали та кинули на смерть: зізнання полоненого окупанта Кості
0:16:39
Олег Жданов про ситуацію в Херсоні
Правий берег — ахіллесова п’ята окупованих територій: Жданов про ситуацію в Херсоні та заяви про “брудну бомбу”
0:05:46
Яка ситуація на кордоні з Білоруссю
Прапор спротиву не означає, що ми прагнемо війни. Яка насправді зараз ситуація на кордоні з Білоруссю
0:10:54
Кримська платформа
Умова — мусите відвідати наш Крим: головні тези з виступу Зеленського на Кримській платформі
Що таке брудна бомба і як росія поширює фейки
Чергова “брудна” брехня від РФ, а не бомба від України — чому Шойгу поширює фейки серед інших країн
0:03:06
Нікополь сьогодні
Дощ із неба, тільки це снаряди. Жахливі кадри обстрілів Нікополя
Більше відео
Куп'янськ розстріл колони
Читати далі
“Там м’ясо було, а ось на цьому м’ясі — діти”: нові деталі розстрілу евакуаційної колони у Куп’янську

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь