Не розуміє, чому залишилась жива: історія 74-річної жительки Запоріжжя, яка втратила все

Як воно – позбутися геть усього у 74 роки та оселитись у бомбосховищі сусідньої школи.

Про це добре знає жителька Запоріжжя пані Раїса, будинок якої росіяни розгатили ракетою у ніч проти неділі 9 жовтня.

Жінка дивом вижила, та нині – нарікає на це, адже не вірить, що дочекається бодай якоїсь компенсації за зруйноване житло та втрачені речі. Самотня жінка твердить — шкодує, що вижила.

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Як каже сама пані Раїса: “тепер я думаю, чого я залишилася жива і чи витримаю я це все.”

Її сусіди, що мають сили щодня збиратися біля розбомбленої висотки, сподіваючись забрати вціліле майно.

Пані Раїса збирається до районної адміністрації ставати у чергу на компенсацію. Її збитки, попередньо, оцінили у два мільйони. Та, напевно, вони більші, бо втратила геть усе.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про ракетну атаку на Запоріжжя, яка забрала життя 12 осіб.