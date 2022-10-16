Україна

Не розуміє, чому залишилась жива: історія 74-річної жительки Запоріжжя, яка втратила все

Андрій Почтєв 16 Жовтня 2022, 07:30

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