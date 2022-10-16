Украина

Не понимает, почему осталась жива: история 74-летней жительницы Запорожья, которая потеряла все

Андрей Почтев 16 октября 2022, 07:30

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Запоріжжя

Не понимает, почему осталась жива: история 74-летней жительницы Запорожья, которая потеряла все
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 16 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:47
як окупанти нищили Дніпропетровщину
Наконец-то люди могут спать не в подвалах: как оккупанты уничтожали Днепропетровскую область шквальным огнем
0:03:26
Святогірськ
Цивилизация возвращается: как сейчас выглядит деоккупированный Святогорск
0:03:33
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