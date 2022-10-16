Не понимает, почему осталась жива: история 74-летней жительницы Запорожья, которая потеряла все

Каково оно – лишиться всего в 74 года и поселиться в бомбоубежище соседней школы.

Об этом хорошо знает жительница Запорожья Раиса, дом которой россияне уничтожили ракетой в ночь на воскресенье 9 октября.

Женщина чудом выжила, но сейчас сетует на это, ведь не верит, что дождется какой-либо компенсации за разрушенное жилье и потерянные вещи. Одинокая женщина утверждает — сожалеет, что выжила.

Сейчас также смотрят

Как говорит сама Раиса: “теперь я думаю, зачем осталась жива и выдержу ли я это все.”

Ее соседи, имеющие силы, каждый день собираться у разбомбленной высотки, надеясь забрать уцелевшее имущество.

Сама же Раиса собирается в районную администрацию становиться в очередь на компенсацию. Ее ущерб, предварительно, оценили в два миллиона. Но она считает, что убытки намного больше, потому что потеряла абсолютно все.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ракетной атаке на Запорожье, унесшей жизни 12 человек.