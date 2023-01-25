Зубастые партизаны. Как животные усиливают нашу границу с Беларусью

Беларусь продлила проверку боеготовности своего войска до 30 января.

Генштаб предупреждает об угрозе провокаций на границе. В то же время украинские пограничные отряды лишь наращивают обороноспособность.

Военные тренируются, укреплять фортификационные постройки помогают местные. Ровенская область, у которой более 200 км общей с белорусами границы, готова достойно встретить противника.

Сейчас также смотрят

В течение десяти месяцев пограничники и военные приготовили немало ловушек для врага — пути между обеими странами перекопали, угрожающие участки заминировали.

В защиту края будто встала и сама природа. Вокруг сел непроходимые чащи и болота. А этой зимой затапливать территорию помогают и животные — боевые бобры, как их в шутку здесь называют.

Бобер копает преграды для наших врагов, копает рвы глубиной по пояс, — говорит охотовед Руслан Христюк.

Сами же военные предупреждают: если враг все-таки осмелится ступить на нашу землю с той стороны — в ней и останется.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как Украина строит стену на границе с Беларусью и Россией.