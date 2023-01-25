Зубасті партизани. Як тварини підсилюють наш кордон із Білоруссю

Білорусь продовжила перевірку боєготовності свого війська до 30 січня.

Генштаб попереджає про загрозу провокацій на кордоні. Водночас українські прикордонні загони лише нарощують обороноздатність.

Військові тренуються, зміцнювати фортифікаційні споруди допомагають місцеві. Рівненщина, в якої понад 200 км спільної з білорусами межі, готова гідно зустріти супротивника.

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Упродовж десяти місяців прикордонники та військові наготували чимало пасток для ворога — шляхи між обома країнами перекопали, загрозливі ділянки замінували.

На захист краю ніби стала й сама природа. Довкола сіл непролазні хащі та болота. А цієї зими затоплювати територію допомагають і тварини — бойові бобри, як їх жартома тут називають.

Бобер копає перепони для наших ворогів, робить рови глибиною по пояс, — каже мисливствознавець Руслан Христюк.

Самі ж військові попереджають: якщо ворог таки насмілиться ступити на нашу землю з того боку — у ній і залишиться.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю та Росією.