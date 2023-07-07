Украина

Вместо детского санатория — военная база на 800 окупантов: карта боевых действий в Украине 7 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 07 июля 2023, 07:00
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0:02:26
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Запорожская гимназия превратилась в руины… Дети даже не успели там поучиться после нового ремонта
0:04:51
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Херсонская область сейчас: люди возвращаются в село, которое разрушено на 95%, и как регион оправляется после подрыва Каховской ГЭС
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