Вместо детского санатория — военная база на 800 окупантов: карта боевых действий в Украине 7 июля в режиме онлайн

Карту боевых действий оккупанты вероятнее всего пытаются заменить картой детских садов, санаториев, баз отдыха, ведь именно там захватчики обустраивают свои военные базы, чем нарушают нормы международного гуманитарного права.

Забывают россияне и о Женевских конвенциях. Об этом свидетельствует физическое состояние возвращающихся из плена украинских защитников, как, например, после обмена 6 июля.

Однако единственное, чего оккупантам этим удастся достичь — максимально справедливые и жесткие приговоры на международном трибунале за их преступления после победы Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные действия на пяти участках фронта и добились успехов на отдельных направлениях.

В то же время Кремль продолжает выражать обеспокоенность риском возможного вооруженного мятежа в России после восстания вагнеровцев 24 июня.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 7 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки РФ нанесла ракетные удары по Украине, применив десять крылатых ракет Калибр, семь из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил, три ракеты Калибр попали по городу Львов.

В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, погибли пять мирных людей и более 35 получили ранения различной степени тяжести, повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, десять общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

Кроме того, враг нанес 41 авиационный удар и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Херсонской и Харьковской областей.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, в районах Старых Вырков, Искрисковщины, Екатериновки, Запсилья Сумской области и Чернещины, Одноробовки и Гоптовки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Белогоровки и Кармазиновки Луганской области, успеха не имел.

Нанес авиационных ударов возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, в частности Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Раздоловка — Донецкой.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки противника в районах Ивановского и Белой Горы. Враг нанес авиационный удар вблизи Ивановского Донецкой области.

Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Вместе с тем, противник совершил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Керамик, Желанное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Максимилиановка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

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На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка, Антоновка, Приозерное Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские оккупанты цинично продолжают нарушение норм международного гуманитарного права и использования детских учреждений временно оккупированных населенных пунктов для размещения своих войск с целью использования гражданского населения в качестве живого щита.

Так, в населенном пункте Новопетровка Бердянского района Запорожской области, на территории корпуса детского санатория Весна, российские военнослужащие обустроили военную базу, где находится более 800 российских военнослужащих и рассредоточена российская военная техника в непосредственной близости от жилых домов местных жителей.

А в населенном пункте Чумаковка Херсонской области, где российские оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха Ива. Там проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один состав боеприпасов, шесть артиллерийских средств на огневых позициях и три радиоэлектронной станции борьбы врага.

В то же время враг продолжает терроризировать мирное население Украины. Читай репортаж с места происшествия во Львове 6 июля и свидетельство очевидцев.

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