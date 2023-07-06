Война в Украине

Наконец-то на родной земле! Домой вернулись 45 военных ВСУ и незаконно вывезенные дети

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 июля 2023, 16:24
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Фото: Андрей Ермак

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