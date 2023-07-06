Наконец-то на родной земле! Домой вернулись 45 военных ВСУ и незаконно вывезенные дети

Этот день стал счастливым для 45 украинских военных и двоих детей, освобожденных из российского плена. А также этот день невероятно счастливый для каждого украинца, ведь мы искренне радуемся, когда видим такие новости.
Читай в материале про обмен пленными 6 июля 2023 года и кого удалось вернуть домой.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня, 6 июля, 45 украинских защитников удалось вернуть домой.
Среди них — два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терроборонец из Херсона, — написал Андрей Ермак.
Среди них — два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терроборонец из Херсона, — написал Андрей Ермак.
Есть раненые военные, а также воевавшие на Мариупольском, Донецком, Бахмутском, Запорожском и Харьковском направлениях.
Также сегодня возвращаем домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.
Также сегодня возвращаем домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.
Их мать, боевого медика, освободили из российского плена во время большого обмена в октябре 2022 года. Родители долго ждали возвращения детей, которых Россия незаконно депортировала и пыталась скрыть похищение.
Ранее мы рассказывали об обмене пленными 6 мая 2023.
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