Этот день стал счастливым для 45 украинских военных и двоих детей, освобожденных из российского плена. А также этот день невероятно счастливый для каждого украинца, ведь мы искренне радуемся, когда видим такие новости.

Читай в материале про обмен пленными 6 июля 2023 года и кого удалось вернуть домой.

Обмен пленными 6 июля 2023: кого удалось вернуть

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что сегодня, 6 июля, 45 украинских защитников удалось вернуть домой.

Сейчас также смотрят

Среди них — два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терроборонец из Херсона, — написал Андрей Ермак.

Есть раненые военные, а также воевавшие на Мариупольском, Донецком, Бахмутском, Запорожском и Харьковском направлениях.

Также сегодня возвращаем домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей — 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

Их мать, боевого медика, освободили из российского плена во время большого обмена в октябре 2022 года. Родители долго ждали возвращения детей, которых Россия незаконно депортировала и пыталась скрыть похищение.

Наконец-то на родной земле! Домой вернулись 45 военных ВСУ и незаконно вывезенные дети / 6 Фотографий

Ранее мы рассказывали об обмене пленными 6 мая 2023.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!