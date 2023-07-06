Цей день став щасливим для 45 українських військових та двох дітей, яких визволили з російського полону. А також він надзвичайно щасливий для кожного українця, адже ми щиро радіємо, коли бачимо такі новини. Читай у матеріалі про обмін полоненими 6 липня 2023 та кого вдалося повернути додому.

Обмін полоненими 6 липня 2023 року: кого вдалося повернути

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні, 6 липня, 45 українських захисників вдалося повернути додому.

Серед них — двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона, — написав Андрій Єрмак.

Є поранені військові, а також ті, хто воювали на Маріупольському, Донецькому, Бахмутському, Запорізькому та Харківському напрямках.

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Також сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до Росії українських дітей — 6-річного Рената та 10-річну Варвару.

Їхню матір, бойову медикиню, звільнили з російського полону під час великого обміну в жовтні 2022 року. Батьки довго чекали на повернення дітей, яких Росія незаконно депортувала та намагалася приховати викрадення.

Нарешті на рідній землі! Додому повернулися 45 військових ЗСУ та незаконно вивезені діти / 6 Фотографій

Раніше ми розповідали про обмін полоненими 6 травня 2023.

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