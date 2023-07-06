Війна в Україні

Нарешті на рідній землі! Додому повернулися 45 військових ЗСУ та незаконно вивезені діти

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Липня 2023, 16:24
Обмін полоненими 6 липня 2023 року: кого вдалося повернути додому
Фото: Андрій Єрмак

Більше новин
2023
Жіночі короткі стрижки 2023: модні тренди року, кольори й техніки
ANDRUX
Рівні права — це не поділ тортика! Співак ANDRUX щиро про власний камінг-аут, ЛГБТ+ спільноту та міфи про неї
Батьківство
Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів
Збільшення губ
Що не можна робити після збільшення губ — пояснює експертка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Жіноча військова форма
Додали кілька важливих деталей! Міноборони презентувало оновлену літню жіночу військову форму
Херсонщина
Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
ціна на пальне і воду
Щоб не покладати на людей зайвий тягар: Денис Шмигаль про підвищення цін на воду та пальне
Львів
Вибиті шиби, кров та купа брухту на місці будинку. Репортаж з місця події у Львові 6 липня

Відео
0:04:51
Херсонщина

Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
ціна на пальне і воду
Щоб не покладати на людей зайвий тягар: Денис Шмигаль про підвищення цін на воду та пальне
0:04:21
Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Допомогли понад 3,5 тис. переселенцям! Історії порятунку людей, що живуть у прихистку Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Щоб не допустити просування ЗСУ, ворог обстрілює мирне населення: карта бойових дій в Україні 6 липня в режимі онлайн
0:06:08
Чернігів
Місто постало з руйнації! Як відбудовується Чернігів та звідки залучать кошти
0:04:08
Вікторія Амеліна
Розстріляне відродження сучасності. Як окупанти вбивають українських митців та ключові пам’ятки
0:04:06
Первомайський
Підняла голову — ракета летить, і хвіст довгий! Розповідь очевидців про атаку по Первомайському
0:05:38
Що буде після підриву ЗАЕС: Держатомрегулювання про оцінку ризиків
Зачепить не лише Україну! Держатомрегулювання про ризики підриву ЗАЕС
0:05:42
Звільнення П'ятихаток
Не могли радіти ЗСУ? Як відбувалося звільнення села П’ятихатки та в чому складнощі просування на фронті
Карта бойових дій в Україні
Безуспішні ДРГ окупанта зазнали втрат та відступили: карта бойових дій в Україні 5 липня в режимі онлайн
Більше відео
Батьківство
Читати далі
Як оформити опікунство над матір’ю в Україні та що для цього потрібно: список документів
Жіноча військова форма
Читати далі
Додали кілька важливих деталей! Міноборони презентувало оновлену літню жіночу військову форму

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь