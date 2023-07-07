Замість дитячого санаторію — військова база на 800 окупантів: карта бойових дій в Україні 7 липня в режимі онлайн

Карту бойових дій окупанти найімовірніше намагаються замінити на мапу дитячих садочків, санаторіїв, баз відпочинку, адже саме там загарбники облаштовують свої військові бази, чим порушують норми міжнародного гуманітарного права.

Забувають росіяни й про Женевські конвенції. Про це свідчить фізичний стан українських захисників, які повертаються з полону, як, наприклад, після обміну 6 липня.

Однак єдине, чого окупантам цим вдасться досягти — це максимально справедливі та жорсткі вироки на міжнародному трибуналі за їхні злочини після перемоги України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська провели контрнаступальні дії на п’яти ділянках фронту та досягли успіхів на окремих напрямках.

Водночас Кремль продовжує висловлювати стурбованість ризиком можливого збройного заколоту в Росії після повстання вагнерівців 24 червня.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби РФ завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши десять крилатих ракет Калібр, сім з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, три ракети Калібр влучили по місту Львів.

Внаслідок російських терористичних атак на Львів, на жаль, є п’ять загиблих мирних людей та понад 35 — отримали поранення різного ступеня важкості, пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, десять гуртожитків, будинок дитини, два вищі навчальні заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 41 авіаційного удару та здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Херсонської та Харківської областей.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом минулої доби відбулось 20 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, в районах Старих Вирків, Іскрисківщини, Катеринівки, Запсілля Сумської області та Чернещини, Одноробівки та Гоптівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі Білогорівки та Кармазинівки Луганської області, успіху не мав.

Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки й Невського Луганської області та Тернів, Іванівки й Федорівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, зокрема Невське і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка — Донецької.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Іванівського та Білої Гори. Ворог завдав авіаційного удару поблизу Іванівського Донецької області.

Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Разом з тим, противник здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Керамік, Желанне, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Противник здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

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На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області, Зміївка, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ з метою використання цивільного населення як живий щит.

Так, в населеному пункті Новопетрівка Бердянського району Запорізької області, на території корпусу дитячого санаторію Весна російські військовослужбовці облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців та розосереджена російська військова техніка в безпосередній близькості до житлових будинків місцевих жителів.

А в населеному пункті Чумаківка Херсонської області, де російський окупанти переобладнали під військову комендатуру базу відпочинку Іва. Там проводять допити та катують патріотично налаштованих громадян України.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три станції радіоелектронної боротьби ворога.

Водночас ворог продовжує тероризувати мирне населення України. Читай репортаж з місця події у Львові 6 липня та свідчення очевидців.

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