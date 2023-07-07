Україна

Замість дитячого санаторію — військова база на 800 окупантів: карта бойових дій в Україні 7 липня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 07 Липня 2023, 07:00
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Херсонщина зараз: люди повертаються у село, що зруйноване на 95%, і як регіон оговтується після підриву Каховської ГЕС
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