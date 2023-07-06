Запорізька гімназія перетворилась на руїни… Діти навіть не встигли там повчитись після нового ремонту

На Запоріжжі росіяни знищили ще одну школу. Цього разу — у Комишувасі. Пізно уночі — вони вгатили трьома ракетами по селищу і одна з них — поцілила у тамтешній навчальний заклад. Незадовго до війни його капітально відремонтували та обладнали, а нині — частина будівлі навряд чи придатна до відновлення. Місцеві жителі твердять — військових у школі, яка слугувала за Пункт незламності, не було й близько, та терористам, вочевидь, на те — байдуже.

Вчителі комишуваської гімназії — не покладаючи рук прибирають розтрощену цеглу та уламки скла. Педагогиня пані Тетяна показує, на що перетворився її клас математики після вибуху.

— Добре чула три вибухи, що гримнули пізно уночі. Одна величезна вирва біля житлових будинків, друга — біля ґанку школи й третя ракета росіян вгатилась у навчальний заклад, — розповідає жінка.

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Частина гімназії перетворилась на руїну. Педагоги та місцеві мешканці намагаються урятувати бодай частину меблів. У кабінеті хімії, каже вчителька Наталя, вціліли лише дві дошки.

Очільник громади Юрій розповідає, що школу капітально відремонтували перед пандемією. Тож діти, а їх тут здобувало знання зо сім сотень, власне, не встигли повчитись. І нині — таке лихо.

Хочу наголосити на тому, що тут не було жодного військового. Це школа була як Пункт незламності. Це, на щастя, нікого не було, ніхто не постраждав. Немає ні вбитих, ні поранених, — розповідає селищний голова Комишувахи Юрій Карапетян.

Вчителі кажуть, що після перемоги навчатимуть дітей дистанційно. Аби тільки вона була скоріш.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як відбувалося звільнення села П’ятихатки.

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